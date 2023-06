Oude stoomlocomotief van de mijn komt terug naar Beringen

Met de oude stoomlocomotief werden van 1950 tot 1965 de kolen van de mijn in Beringen naar de kolenhaven in Tervant gebracht. De locomotief is eigendom van de NMBS en stond de voorbije jaren wat te verkommeren in een loods in Leuven. Maar daar komt binnenkort verandering in. De locomotief komt terug naar Beringen. De stad krijgt het stukje erfgoed voor langere tijd in bruikleen.