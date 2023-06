Vier doden bij aanslag nabij Israëlische nederzetting op Westelijke Jordaanoever: "Vergelding voor raid in Jenin"

Het Israëlische leger zegt dat een van de schutters ter plekke werd gedood. De tweede werd later tijdens een zoekactie doodgeschoten.

Zeker één schutter was lid van de gewapende tak van de Palestijnse radicale groep Hamas. Hamas zegt dat de aanval een vergelding is voor de Israëlische raid in de stad Jenin gisteren. Daar vielen zes Palestijnse doden en meer dan 90 gewonden bij de hevigste gevechten in jaren op de Westelijke Jordaanoever.