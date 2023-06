Parkeren op Park H blijft 8 euro kosten, alleen parking C is gratis alternatief voor verdwenen parkeerplaatsen Koning Boudewijnlaan

Door de werken aan de Koning Boudewijnlaan kunnen 339 gratis parkeerplaatsen niet meer gebruikt worden. Als tijdelijk alternatief kan er gratis geparkeerd worden op parking C van Park H aan de Trixxo Arena. Maar de 2.500 andere parkeerplaaten op Park H blijven betalend. De gratis parking C is bereikbaar langs de Trichterheideweg, via de slagboom ter hoogte van de Versuz.