Wie zijn de 5 inzittenden van de vermiste onderzeeër Titan?

"Als je in heel diep water zit, ben je dood voordat je doorhebt dat er iets gebeurt, dus dat maakt het wel minder erg." Of er nog redding mogelijk is, moeten we afwachten. De zoektocht gaat onverminderd voort. Maar het is duidelijk dat de tijd dringt, want de onderzeeër is sinds zondagmiddag vermist en er is slechts voor 96 uur zuurstof aan boord.