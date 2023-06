Advocaten Salah Abeslam pleiten op terreurproces: "Speelde hij echt een rol bij de aanslagen van 22 maart?"

"Meteen na zijn arrestatie heeft de Franse procureur een persconferentie gegeven om te zeggen dat Salah Abdeslam in verdenking was gesteld als leider van een terreurgroep, dat hij een essentiële schakel was in de aanslagen. Abdeslam wordt meteen groter gemaakt dan hij in werkelijkheid is, en over de echte leiders van de groep wordt gezwegen. En ook op dit proces is gesproken over de grote rol van Abdeslam. Maar is dat wel zo?" Volgens advocate Paci hebben het gerecht en de politie alles gedaan om "het vel van Abdeslam te hebben": "Na de aanslagen in Parijs was hij een symbool geworden. Het federaal parket heeft gevraagd om elementen opnieuw en opnieuw te onderzoeken, om hem toch maar in verdenking te kunnen stellen."