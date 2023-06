Rechtbank in Italië vecht geboorteaktes aan van kinderen van homoseksuele koppels

In de praktijk schreven veel gemeenten jarenlang toch beide homoseksuele ouders in als ouder in de geboorteakte. Maar daar heeft de radicaal-rechtse regering van premier Giorgia Meloni, die holebirechten wil inperken, een einde aan gemaakt.

In maart kwam ze met een rondzendbrief waarin ze gemeenten verbiedt om nog langer beide ouders - de biologische en de niet-biologische - te registreren als ouder. De brief verwees naar een eerdere uitspraak van het Hof van Cassatie over de kwestie.