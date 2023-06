Meer dan 41 doden bij rellen en brand in vrouwengevangenis in Honduras, regering roept noodtoestand uit

Minstens 41 mensen zijn omgekomen bij rellen en een brand in een vrouwengevangenis in Honduras. Dat maakt de politie bekend. Volgens lokale media zou een groep vrouwen de cel van een rivaliserende bende in brand gestoken hebben. Er zou ook geschoten zijn. Viceminister van Veiligheid Julissa Villanueva roept de noodtoestand uit en geeft aan dat "een onmiddellijke interventie van de brandweer, de politie en het leger is toegestaan".