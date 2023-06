Man (54) uit Retie veroordeeld tot effectieve celstraf voor bedreiging buren en brandstichting in appartementsgebouw

De beklaagde is nu veroordeeld voor opzettelijke brandstichting. Het feit dat er mensen in het gebouw aanwezig waren is een verzwarende omstandigheid. Daarnaast wordt de man ook schuldig bevonden aan de wekenlange belaging, mondelinge bedreigingen en het onwettig binnendringen van de woonst van zijn buur. Hij wordt veroordeeld tot een celstraf van 37 maanden.