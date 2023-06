Reuzenrad in Westende moet verhuizen na klacht van omwonende tweedeverblijver

Burgemeester Dedecker stoort zich aan de manier waarop de klager te werk is gegaan. "Kijk, ik begrijp dat er rechtsmogelijkheden zijn en dat ieder daar gebruik mag van maken, maar dit is toch een beetje bij het haar gegrepen. Weet je, mijn deur staat altijd open. Bij eventuele problemen overleg ik graag. Nu krijgen we een eenzijdig verzoekschrift van één klager op ons bord. Noch het gemeentebestuur, noch de uitbater werden gehoord. Van verdediging is er dan eigenlijk geen sprake. En stel dat we in beroep zouden gaan, dan is er grote kans dat het geschil op de lange baan belandt. Tegen dan zetten we onze kerstboom op."