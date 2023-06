Grote sifon uit 19e eeuw onder Leuvense vaart in Mechelen vervangen door nieuwe: "Als hij gebarsten zou zijn, liep het kanaal leeg"

Het project heeft heel wat voeten in de aarde gehad en liet een tijd op zich wachten. Een paar stukken grond in de buurt van de oude beek moesten voor het project ook worden onteigend. "Het is een heel complex project. Het was ook geen acute situatie, er was nog geen lek vastgesteld. Om een gat te kunnen boren onder het kanaal hebben we aan de ene kant een grote, verticale put moeten maken. In die put kon dan een machine worden neergelaten die de buis onder het kanaal door heeft geperst", aldus de gedeputeerde.

De Hanswijkbeek stroomt intussen via de nieuwe sifon opnieuw onder het kanaal. De beek ontspringt in Hofstade bij Zemst in de provincie Vlaams-Brabant ter hoogte van de grens met Mechelen. Ze vormt de provinciegrens tot aan het kanaal Leuven-Dijle.