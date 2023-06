Snelheidsverlaging op Tiensesteenweg in Bierbeek geschrapt door Agentschap voor Wegen en Verkeer: Opnieuw 70 in plaats van 50 km per uur

Volgens het gemeentebestuur van Bierbeek zijn er voldoende argumenten om de snelheidsverlaging door te voeren. "Bovendien hebben we dit besproken in een projectstuurgroep op Vlaams niveau, waar meerdere partners en overheden betrokken bij waren. Er was toen geen commentaar op die aanpassing om van dat deel van de Tiensesteenweg bebouwde kom te maken", weet Cuypers.

"Bovendien hebben we in het verleden veel vergaderd met het AWV over een ander dossier, de doortocht van Korbeek-Lo, dat ook over de herinrichting van de Tiensesteenweg ging. Toen was er een algemene consensus over een snelheidsverlaging naar 50 km per uur. Maar volgens het AWV is dat een toekomstproject en zijn er nu andere prioriteiten. Het is volgens hen niet aan de gemeenteraad van Bierbeek om zo een beslissing te nemen."