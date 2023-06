Stal met 400 balen hooi gaat in vlammen op in Aarschot

Rond elf uur gisteravond moest de brandweer uitdrukken voor een brand op een boerderij langs de Tieltsebaan in Aarschot. Het vuur was ontstaan in een stal waar 420 balen hooi lagen opgestapeld. "De buren hadden het vuur opgemerkt", vertelt eigenaar Jos Verbist. "Ik was TV aan het kijken en toen ik buitenkwam sloegen de vlammen al door het dak van de stal. Er vielen geen gewonden en ook mijn dieren zijn ongedeerd", zegt Jos.

"Toen we aankwamen, hebben we eerst de woning vrijgesteld", zegt brandweerofficier Jan Decoene. "We hadden wel meer dan drie uur werk, want we moesten de hooibalen één per één naar buiten slepen. Van de stal blijft niet veel meer over. Vermoedelijk is het vuur spontaan ontstaan, en dat is niet abnormaal met de droogte en de warmte van de voorbije dagen", voegt officier Decoene eraan toe.

Voor landbouwer Jos is het niet de eerste brand. Vijf jaar geleden brandde ook al eens een schuur uit met balen hooi. "We zien nu veel werk en een grote som geld in rook opgaan", zegt Jos nog.