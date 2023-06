Stationsplein Roeselare wordt groener tegen volgend jaar

Op dit moment is het Stationsplein nog een grote betonnen vlakte. Roeselare zet de laatste jaren sterk in op ontharding, zegt burgemeester Declercq: "Onze stad is hard bezig met ontharding, 100.000 bomen willen we planten. Het nieuwe Stationsplein zal een echte opwaardering zijn voor het centrum met terrassen, een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en er zal meteen ook een veel grotere sociale veiligheid zijn door al dat groen."

De kortparkeerzone, vlakbij de toegang tot de Ooststraat, wordt voor een deel omgevormd tot een speelzone. Daardoor verdwijnen er negen parkeerplaatsen. De taxi’s en de deelwagens verhuizen naar de andere kant van het station.



De werken starten nog dit najaar en zullen een half miljoen euro kosten.