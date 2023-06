Stijging telecomtarieven erg groot in ons land: "Aanleg glasvezelkabels wordt doorgerekend aan klant"

"Door historische redenen leven we in een heel complex land met 2 heel sterke netwerken naast elkaar bestaan", zegt Tom Evens. Vroeger had je alleen een netwerk van de RTT, dat is later Belgacom geworden, en nu Proximus. In de jaren 90 is Telenet er vanuit Vlaanderen bijgekomen, met een volledig nieuw netwerk. Ook in Wallonië kwam er een ander netwerk bij.

“Ik maak altijd deze bedenking”, zegt Tom Evens. “Er ligt nu een spoorweg Gent-Brussel. Plots is er een concurrent en die legt daar een volledig nieuw spoor naast. Diezelfde fout wordt nu opnieuw gemaakt. De oude kabels worden vervangen door glasvezelkabels, maar Proximus en Telenet leggen elk hun eigen netwerk aan. Waarom werken ze niet samen? Want die aanleg is heel duur en het wordt doorgerekend aan de consumenten.”