Straatverpleegkundige gaat dak- en thuislozen in Sint-Truiden op het terrein helpen en begeleiden

De stad Sint-Truiden is na Hasselt de tweede Limburgse stad die met een straatverpleegkundige start. Dat gebeurt in Sint-Truiden via het Halmaalhuis. Dat is een project voor een brede eerstelijnshulp. De huisartsenpraktijk Avenue 39 en het psychiatrisch centrum Asster werken daarvoor samen. Ze gaan er een huis in de Halmaalweg verbouwen, dat ligt ook vlak bij het psychiatrisch centrum.

Met het Halmaalhuis willen die organisaties zich richten op dak- en thuislozen, maar ook op andere mensen die zorg nodig hebben, maar niet naar de huisarts gaan. Dat betekent dus naar die mensen toe gaan en hen begeleiden naar gespecialiseerde hulp op maat. En de eerste schakel daarvoor is een straatverpleegkundige.