Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië vervolgd voor mensenhandel en verkrachtingen

Naast zelfverklaard vrouwenhater is Tate ook een aanhanger van zogenoemde alternatieve realiteiten, andere waarheden voor zij die niet geloven in wat algemeen als de waarheid wordt aangezien. Zo beweert Tate onder meer dat de wereld niet echt is en we in een soort virtuele wereld leven, net als in de film "The matrix".



Vorig jaar werd Andrew Tate van Facebook en Instagram gegooid vanwege zijn haatdragende uitspraken. In 2017 was hij al verbannen van Twitter, maar na de overname door Elon Musk eind vorig jaar is hij er weer toegelaten. Hij heeft er bijna 7 miljoen volgers.

Tegen Andrew Tate loopt overigens ook in het Verenigd Koninkrijk nog een onderzoek wegens seksueel geweld, daterend uit de periode 2013 tot 2016.