Race tegen de klok om vermist duikbootje dat op weg was naar het wrak van de Titanic terug te vinden

Het is nog steeds niet duidelijk wat er precies fout is gelopen. OceanGate zelf geeft aan dat het duikbootje nochtans uitgerust is met een ingenieus systeem om de integriteit van de wand op te volgen. "Het systeem biedt de piloot een vroeg waarschuwingssysteem zodat hij voldoende tijd heeft om de afdaling af te breken en veilig naar de oppervlakte terug te keren", klinkt het.

Het is trouwens niet zeker of het duikbootje zich nog steeds onder water bevindt. Een mogelijkheid is ook dat de Titan veilig boven water is gekomen, maar problemen heeft om te communiceren.