Hoe ziet "Dertigers" er over de taalgrens uit? Meer temperament en geen personal coaches

Maar niet alleen dat. De cultuurverschilletjes komen ook terug in de details. Zo heeft Luca (Pieter in "Dertigers") een café en geen platenwinkel. Dat zou herkenbaarder zijn voor de Carolorégiens (inwoners van Charleroi), zeggen ze zelf.

"Daarnaast is Elias in "Dertigers" een personal coach", zegt De Smet. "Dat is heel in trek in Antwerpen, maar in Charleroi bestaat dat niet, zeiden ze. Karim, de Waalse tegenhanger van het personage, werkt dus in een klimzaal. Dat is wel heel populair in Charleroi."