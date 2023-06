Zeven jaar cel voor man die zich verkleedt als beveiligingsagent en meisje probeert te ontvoeren in Melsele

Het incident gebeurde vorig jaar in september. Toen probeerde de truckchauffeur samen met zijn 30-jarige vriendin een 16-jarig meisje te ontvoeren aan een tramhalte in Melsele, een deelgemeente van Beveren. Ze probeerden het meisje mee te lokken door zich voor te doen al bewakingsagenten. Het meisje vertrouwde de twee niet en zocht onmiddellijk hulp bij een trambestuurder.

Het meisje gaf een persoonsbeschrijving door aan de politie, waardoor het duo snel kon gearresteerd worden. In maart verscheen de zaak voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. De ouders van het 16-jarig meisje reageerden emotioneel op het proces. "Die dag is alles voor ons en onze dochter veranderd. Vóór die dag was ze zelfverzekerd, nu blokkeert ze wanneer een onbekende haar aanspreekt. Ze durft bijna niet meer buiten te komen."

Vandaag achtte de rechtbank de feiten ook effectief bewezen. De rechter gaf de man een celstraf van zeven jaar. Zijn vriendin krijgt drie jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Ze kreeg ook een contactverbod met de trucker opgelegd.