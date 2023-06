Zware brand bij bakkerij in Destelbergen: "Zes mensen ter controle naar ziekenhuis gebracht"

Initieel was er sprake van een gasexplosie, maar dat wordt nog onderzocht. "Omwonenden hebben een zware knal gehoord. Wat die veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen moet nog ter plaatse komen om dat te onderzoeken. De brand is alleszins ontstaan in de oude bakkerij, die nu vooral dienst doet als opslagruimte. Daar was veel brandbaar materiaal aanwezig, waardoor de brand hevig kon woeden."

"We mogen van geluk spreken dat de brandweer heel snel ter plaatse was, want de aanpalende woningen zijn minimaal beschadigd. Het had veel erger kunnen aflopen", besluit Sierens.