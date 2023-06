Universiteit Gent verliest vijftig ingevulde examens: "Waarschijnlijk mee met de papierophaling"

Verschillende studenten reageerden ondertussen al op het incident. "Heel wat studenten tonen begrip, natuurlijk is de situatie voor niemand fijn", zegt Lenoir. "Ik had acht dagen geblokt voor het examen, dus ik was wel geschrokken toen ik het mailtje las", vertelt een getroffen student.

"Toch vind ik het niet zo erg. Ik kon moeilijk inschatten hoe het examen ging, het ging nipt zijn. In het groepswerk hadden we ook veel tijd gestoken. Daarvoor kregen we een 15 op 20, dus met dat cijfer ben ik wel tevreden", zegt de student.