Uplace vraagt nieuwe omgevingsvergunning aan voor Broeklin-project in Machelen

Uplace heeft intussen een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd en doet daarin verregaande toegevingen. Zo heeft de projectontwikkelaar een natuurtoets laten uitvoeren, zoals door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd gevraagd. Daarnaast worden de parkeerplaatsen in hal 4 geschrapt, schrijft CEO Jan Van Lancker in een brief, en hierdoor wordt het aantal plaatsen verminderd van 4.500 naar 3.494. Dat zorgt voor een positieve invloed op de mobiliteit en tegelijkertijd ook op de luchtkwaliteit.

De vrijgekomen ruimte wordt vervangen door een park van ongeveer 2,7 hectare. Uplace hoopt hiermee tegemoet te komen aan de bezwaren van Vilvoorde. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) is in een eerste reactie alvast voorzichtig positief. "We hebben het dossier nog niet gekregen, maar als we het ontvangen hebben, gaan we het in detail bekijken", zegt Bonte.