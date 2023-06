Vier uur gratis parkeren tijdens de maand juli in parking Vaartkom te Leuven

Vier uur gratis parkeren in parking Vaartkom in Leuven. Normaal gezien geldt die regeling enkel op vrijdag, zaterdag en de koopzondagen. Maar in juli is dat elke dag mogelijk.

Van maandag tot en met zaterdag en ook op koopzondag 2 juli rijdt een pendelbus dan om het kwartier en brengt je naar het centrum. "Zo willen we de Vaartkomparking promoten als ideale parkeerplek om te winkelen of de historische binnenstad te bezoeken", zegt schepen van handel Johan Geleyns.

"De uren check je best wel even op voorhand", voegt de schepen er nog aan toe.