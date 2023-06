Komt er een vijfde coronaprik in de herfst? "We hebben nood aan een aangepast vaccin"

In de herfst zou er opnieuw een booster op de planning staan. Volgende week komen de ministers van Volksgezondheid samen om de organisatie van de vijfde coronaprik te bespreken, want wie ze krijgt, waar die wordt uitgedeeld en of ze gratis zal zijn, is nog onduidelijk. En nog belangrijker: welk vaccin kan ons beschermen tegen de varianten die nu circuleren? "De huidige vaccins beschermen niet meer zo goed tegen infectie", zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) in "De ochtend" op Radio 1.