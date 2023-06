Jonge Afghaanse vluchteling uit Zoersel ziet droom uitkomen en krijgt rijlessen: "Als ik loodgieter wil worden, heb ik rijbewijs nodig"

De achttienjarige Tawhidullah uit Afghanistan ziet zijn droom in vervulling gaan. Hij mag zes rijlessen volgens bij de Merksemse Rijschool. Ook jonge vluchtelingen die zonder ouder of begeleidende volwassene in ons land terecht komen, krijgen een pleeggezin toegewezen. Tawhidullah belandde 3,5 jaar geleden in België en woont bij een pleeggezin in Zoersel. Hij wil graag zijn rijbewijs halen. "Ik wil mij goed integreren hier in België en daarom wil ik graag een rijbewijs. Ook wil ik graag loodgieter worden en dan heb ik ook een rijbewijs nodig", vertelt Tawhidullah.

Pleegzorg Vlaanderen vroeg vorige maand aan pleegkinderen waar ze van dromen. Die dromen wil de organisatie nu zoveel mogelijk doen uitkomen. "Via de sociale media en met de hulp van onze ambassadeurs - Dina Tersago en Tom De Cock - proberen we er zoveel mogelijk te realiseren", legt woordvoerder Badra Rezkallah uit. "Op die manier willen we de pleegkinderen allemaal een gezicht geven zodat ze geen nummer blijven. Net als alle kinderen die nog op een wachtlijst staan."