Vier influencers krijgen waarschuwing na commerciële video's: welke regels moeten ze volgen?

De tweede bepaling die de vier influencers geschonden hebben, is een onderdeel van artikel 2, dat omschrijft wat commerciële communicatie dan exact is. Voluit staat er dit:

"Beelden, al dan niet met geluid, of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, de diensten of het imago van een natuurlijke of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma of van door gebruikers gegenereerde inhoud, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of ten behoeve van zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing."

Het zinsdeel "tegen betaling of een soortgelijke vergoeding" is daarin belangrijk, aldus Soulliaert. "Het kan zijn dat de influencer een financiële vergoeding krijgt, maar bijvoorbeeld ook gratis een product ontvangt, toegang krijgt tot een exclusief event of zijn of haar volgers korting kan aanbieden op een product." Dat geldt allemaal als een vergoeding.