Wielertoerist overleden na frontale aanrijding in Ressegem

Maandag rond 17.15 uur gebeurde een dodelijk ongeval in de Ressegemstraat in Herzele. Een wielertoerist van 62 reed in de richting van Aaigem toen hij frontaal werd aangereden door een autobestuurder. De wagen week af van het rijvak. Door de klap brak de fiets in stukken en kwam de fietser op het voetpad terecht.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en reanimeerden de man. Ze dienden ook ter plaatse de eerste zorgen toe. De man werd in kritieke toestand en onder begeleiding van het MUG-team naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen. Het ongeval wordt nu verder onderzocht.