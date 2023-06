Twee huizen onbewoonbaar na woningbrand in Kasterlee

Dinsdagochtend rond 3.30 uur is er brand ontstaan in een huis in de straat D'Akkeren in Lichtaart. Het vuur ontstond op het gelijkvloers. De 41-jarige man die in het huis woonde, kon op tijd ontkomen. Zijn huis brandde uit en de woning van de buren raakte beschadigd door de rook. De twee woningen zijn daardoor momenteel onbewoonbaar. Een branddeskundige gaat nu op zoek naar de oorzaak van de brand.