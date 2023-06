19 kastjes tegen menstruatiearmoede uitgedeeld aan scholen in Eeklo

"Wij zijn heel blij met de kastjes", zegt Hannelore Coulembier van het college Ten Doorn. "De problematiek is heel erg aanwezig bij ons. Een paar jaar geleden hebben we extra aandacht besteed aan de spijbelcijfers. Daar zaten toch een aantal meisjes tussen die een paar dagen per maand niet meer naar school kwamen. Sindsdien hebben we een solidariteitsfonds opgericht en merken we wel verbetering. Meisjes durven ons ook al aanspreken daarover, maar het probleem is nog niet helemaal weg."