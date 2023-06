7 gemeenten Antwerpse Zuidrand bundelen historische foto's en filmpjes in online erfgoedbank

"Het zijn foto's van straten of oude postkaarten, filmmateriaal van processies of jaarmarkten. Het is een heel divers aanbod", vertelt Inge Cloetens van de Erfgoedcel Zuidrand. "Het is ook de bedoeling om in de toekomst nog meer materiaal toe te voegen. Heel veel foto's of fotoalbums verdwijnen al snel in de vuilnisbak, maar wij willen ons steentje bijdragen om alles te bewaren voor de volgende generaties."