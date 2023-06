Houthalen-Helchteren gaat overlast van everzwijnen zelf aanpakken 

"Het bestand aan everzwijnen in onze gemeente groeit en we zien dat ze meer en meer naar de bewoonde kernen komen", vertelt burgemeester Alain Yzermans (Vooruit-Groen-Plus). "We zijn tevreden over de samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en de jagers, maar we willen een versnelling hoger schakelen. Ik denk dat we meer moeten inzetten op preventie."