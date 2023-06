Acteur Ben Van Ostade stapt met ALS-patiënten naar UZ Leuven: "Spierziekte onder de aandacht brengen"

Ook acteur Ben Van Ostade is erbij. Hij speelde in de tv-serie Thuis de rol van Steven, een ALS-patiënt. "De strijd tegen ALS ligt me nauw aan het hart", zegt hij. "Zelf verloor ik twee goeie vrienden aan de ziekte. De Liga heeft me destijds veel geholpen, en ook met mijn vertolking van Steven. Ik heb enorm veel sympathie en bewondering voor de organisatie."