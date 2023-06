Actiegroepen Kruisem en Ronse: "Als Vlaanderen geen bloedonderzoek doet naar PFAS, dan doen we het zelf"

"Wij willen ook dat het dossier rond sanering van de vervuilde plekken in Ronse in een stroomversnelling komt, want het gaat tergend langzaam. De vervuilers moeten ook voor hun daden opdraaien en zij moeten die sanering dan ook betalen. Daarvoor moeten we eerst weten hoe erg het is gesteld met de gezondheid van de omwonenden. Wij hebben een klein budget om die testen te laten afnemen, we proberen er zo veel mogelijk goedkoop of gratis aan te bieden."