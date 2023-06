Agent raakt zwaargewond in Poperinge na ongeval

Brandweer Westhoek kreeg woensdagnamiddag een oproep voor een gekneld persoon in een voertuig op de Provenseweg bij Poperinge. Ter plaatse bleek het te gaan om een anoniem dienstvoertuig van politiezone Arro Ieper. Dat werd onder meer ingezet om te controleren op snelheid. De bestuurder werd bevrijd door de brandweer en bleek er erg aan toe.

“Een collega had een ongeval tijdens de uitvoering van zijn werk”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.” Wat later kwam het nieuws dat de man buiten levensgevaar is. Het voertuig liep grote schade op. De Provenseweg bleef verschillende uren afgesloten voor het verkeer zodat politiezone Grensleie vaststellingen kon doen. “Bij een ongeval waarbij de politiezone betrokken is, schrijft de procedure voor dat een naburige politiezone de vaststellingen moet doen. Uit die vaststellingen moet blijken wat er precies gebeurd is”, besluit Verdru.