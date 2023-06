Qatargate-spilfiguur Andrea Cozzolino in verdenking gesteld door federaal parket

Het Belgische gerecht had ook aan Italië om de overlevering van het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino gevraagd. Ook hij wordt ervan verdacht geld te hebben ontvangen van landen zoals Qatar of Marokko om beslissingen van het Europees Parlement in hun voordeel te beslechten. De man was in Italië onder huisarrest geplaatst en verzette zich tegen zijn overlevering aan België.

Maandag was hij dan uit eigen beweging en uit vrije wil naar België gekomen, nadat hij in Italië afstand had gedaan van de lopende procedures en van zijn betwisting van het Europees aanhoudingsbevel. Maandag was het nog onderzoeksrechter Michel Claise die de man had verhoord, maar die trok zich enkele uren later terug uit het onderzoek, wegens mogelijke belangenvermenging.

Dinsdag werd Cozzolino verhoord door de speurders van de federale gerechtelijke politie, en woensdag werd hij door de nieuwe onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor corruptie, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen van geld. Die onderzoeksrechter besloot de man wel vrij te laten onder voorwaarden.