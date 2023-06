Meer digipunten in stad Antwerpen: "Niet alleen ouderen hebben online hulp nodig"

De Vlaamse regering investeerde ruim 3,6 miljoen euro in de uitbreiding. "Onze wereld wordt steeds meer digitaal en dat biedt opportuniteiten. Voor velen is dit vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen", zegt Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister voor gelijke kansen. "We zetten daarom volop in om de digitale-kansen-kloof die kan ontstaan te verkleinen. Dit doen we door in te zetten op laagdrempelige projecten zoals de digipunten. Lokale besturen gaan hiermee zelf aan de slag, wij steunen hen daarin.”