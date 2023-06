Antwerpse bibliotheek Permeke krijgt make-over en moet ook toegankelijker worden voor rolstoelgebruikers

De stad Antwerpen heeft meer uitleg gegeven over de plannen met de gelijkvloerse verdieping van bibliotheek Permeke aan het De Coninckplein. Die is nu te weinig aangepast voor mensen in een rolstoel. "De schermen met informatie over de boeken, zal je veel beter kunnen gebruiken vanuit je rolstoel", klinkt het bij projectleider Mieke Van Geel. "Er komt een aangepaste hoogte waardoor rolstoelgebruikers ook veel beter hulp kunnen vragen aan de balie."