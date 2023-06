Extra begeleiding voor ontslagen grensarbeiders bij NedCar

Bij autobouwer NedCar, net over de grens in Born, werken bijna 4.000 mensen. Zowat de helft daarvan wordt ontslagen omdat de fabriek geen nieuw automodel mag bouwen en ook ruim 700 arbeiders uit onze provincie worden getroffen. De VDAB zal die werknemers nu extra ondersteunen in hun zoektocht naar ander werk of een opleiding. Er zullen ook jobdagen georganiseerd worden met bedrijven uit gelijkaardige sectoren die op zoek zijn naar nieuwe werkkrachten.