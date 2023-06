Mechelen geeft dementievriendelijk label aan twaalf horecazaken: "Beloning voor aandacht aan dementie"

Het certificaat is een label met daarop een afbeelding van een vergeet-me-nietje dat ze voortaan op hun toog kunnen zetten. Zo weten mensen met dementie dat het personeel rekening houdt met hun problematiek. "Ze kunnen ons een seintje geven en dan houden we daar rekening mee", klinkt het bij uitbater Jonas Bosmans van Bar Moemoe op de Grote Markt.

Ook als de gasten geen seintje geven, zullen uitbaters hun best doen om dementie op te merken. "Dankzij de opleiding kunnen we de kenmerken beter herkennen", gaat Bosmans verder. "Op deze manier proberen we het taboe voor die doelgroep om op café of op restaurant te gaan te doorbreken."