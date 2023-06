Bestuurder gebruikt kaart overledene op gehandicaptenplaats in Merksem: 15 dagen rijbewijs kwijt

Of een kaart geldig is, kan iedereen trouwens zelf controleren. "De FOD Sociale Zekerheid heeft enkele jaren geleden de app Handi2Park gelanceerd, waar we dankbaar gebruik van maken. Je kan ermee vaststellen of het een echte kaart is en of ze nog geldig is. Mensen die zelf willen parkeren op een voorbehouden plaats die bezet is, kunnen een kaart ook zelf controleren en indien nodig de politie contacteren."