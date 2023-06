Joe Biden noemt Xi Jinping een dictator, dag na Chinees-Amerikaans topoverleg om gespannen relaties te stabiliseren

De Amerikaanse president sprak dat beladen woord gisteren uit op een bijeenkomst om fondsen te werven in Californië. Hij had het op dat moment over het incident met de zogenoemde Chinese "spionageballon" die begin dit jaar over de Verenigde Staten vloog.

"De reden waarom Xi Jinping erg overstuur raakte toen ik die ballon met twee wagons vol spionagemateriaal erin neerschoot, was dat hij niet wist dat die daar was. Dat brengt dictators in grote verlegenheid. Toen ze niet wisten wat er gebeurde. Die hoorde niet te gaan waar hij was. Hij was uit koers gedreven."

Dat Biden Xi een dictator noemt, is op zich misschien niet zo opvallend, de timing des te meer. Zijn uitspraak volgt amper een dag na het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan China. Een reis die bedoeld was om de gespannen relaties tussen de twee landen recht te trekken - of toch op zijn minst de eerste aanzet daartoe.