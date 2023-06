Trajectcontroles in Lo-Reninge draaien overuren: al 600 boetes in amper 5 dagen

"Wanneer een trajectcontrole geactiveerd wordt, zien we altijd een piek in het aantal overtredingen. Maar van zodra bestuurders merken dat hij actief is, zien we dat aantal snel dalen. Ik verwacht dat het hier ook zo zal zijn", zegt politiecommissaris Jorik Debruyne.

"Het gaat niet over zware overtredingen. We betrappen amper mensen die bijvoorbeeld 50 kilometer per uur of sneller rijden. Het gaat vaak over snelheden rond 40 kilometer per uur, gecorrigeerd is dat dan net iets meer dan 30."