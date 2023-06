Hulpverleningszone Oost in Vlaams-Brabant krijgt 22 extra brandweermensen

"Het voorstel dat op tafel lag is goedgekeurd door de raad", zegt tweede ondervoorzitter van de Hulpverleningszone Oost in Vlaams-Brabant, Inge Lenseclaes, burgemeester van Overijse. "We zullen in eerste fase op korte termijn in Leuven en Haacht 22 extra brandweermensen aanwerven. We hebben daarvoor een wervingsreserve waaruit we kunnen putten. In tweede fase zullen we de kazernes van Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-Zichem versterken met 6 brandweermensen. Een korte termijn betekent natuurlijk niet 2 maanden, want er moet eerst een procedure aan voorafgaan."