Bij start van de zomer stelt Brasschaat nieuw winterprogramma voor: "WNTR op 3 verschillende locaties"

Zo wordt de winterbeleving van Brasschaat in een volledig nieuw jasje gestoken. Eerst en vooral met de nieuwe naam WNTR, maar daarnaast ook met een nieuwe invulling.

"Op het Dokter Roosensplein komt er een cultuurmarkt waar alle sportverenigingen en jeugdbewegingen activiteiten kunnen organiseren", zegt Gertjan Van Looveren, een van de organisatoren. "Honderd meter verder aan de kerk komt er een markt met goede doelen. Het is de bedoeling dat we hen niet alleen financieel iets laten verdienen, maar dat we de inwoners in eerste instantie ook kennis laten maken met de verschillende goede doelen in onze gemeente."