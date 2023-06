Brugge promoot grotere autoluwe zone met hangmatten

Op de Burg, op het Kraanplein, voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk... Het zijn enkele van de plaatsen waar voorbijgangers een knalrode hangmat met het logo van de stad Brugge kunnen spotten. Of nog beter: erin kunnen liggen. Want dat is het idee achter de campagne: meer rust en meer plaats om te genieten. “We willen minder wagens in de stad en meer plaats om te wandelen, te fietsen maar ook om tot rust te komen. Dit willen we bereiken door het zinloze doorgaand verkeer uit het stadscentrum te weren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.