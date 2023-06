Radio2 verliest luisteraars na vernieuwing, kleine zenders winnen terrein

Radio2 blijft afgetekend de grootste radiozender van Vlaanderen, maar in vergelijking met de vorige metingen is het marktaandeel van het VRT-net afgekalfd tot net onder de 25 procent. Dat blijkt uit de nieuwste radioluistercijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). Tegelijk zien we dat verschillende kleine radiozenders samen groeien naar 20 procent marktaandeel.