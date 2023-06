"Het had anders moeten lopen": De Croo geeft fouten toe bij verlenen visa aan Iraanse delegatie, positie Lahbib blijft wankel

“De verbazing over uw uitleg is er alleen maar groter op geworden. U volhardt in een selectieve lezing van de feiten. U hebt een geweldige kans gemist om klaarheid te scheppen”, voegde Wouter De Vriendt (Groen) daaraan toe. Hij vroeg zich ook af of we Iran geen duimbreed in de weg zullen leggen zolang Djalali vastzit, het gevolg als de regering zijn logica doortrekt.