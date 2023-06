Vooruit-voorzitter Rousseau reageert voor het eerst op meldingen van ongepast gedrag: "Ik sta recht in mijn schoenen"

“Het onderzoek - dat lang genoeg geduurd heeft - heeft uitgewezen dat er geen feiten waren, geen bewijzen en is dus geseponeerd. En meer kan ik daarover niet zeggen, want ik ben de rechterlijke macht niet”, aldus Rousseau. Die andere melding, zo zegt Rousseau, daarover heeft hij alleen gelezen in de pers. “Daar ben ik nog niet over gecontacteerd geweest.”

“Tot vandaag heb ik nog altijd niets gehoord dat op iets slaat. Alleen belachelijke roddels, dingen die uit de context worden getrokken, zever in pakskes.” Waarom heeft hij er dan niets over gezegd in de video? “Beginnen over iets dat niet waar is, dat is toch het stomste dat je kan doen. Want dan denken mensen: waar rook is, is vuur.”