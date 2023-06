Dammen opblazen in oorlogstijd: ook 80 jaar geleden gebeurde het tijdens de Tweede Wereldoorlog, met desastreuze gevolgen

Exact 80 jaar geleden namen de "Dam Busters" medailles in ontvangst in Buckingham Palace. Dat zijn de Britse soldaten die er tijdens de Tweede Wereldoorlog in slaagden om twee belangrijke stuwdammen in nazi-Duitsland te verwoesten. Professor militaire geschiedenis Kris Quanten dook in het verleden voor "De wereld vandaag" op Radio 1.