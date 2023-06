De heraanleg van kasteeldomein Edelhof in Bilzen kan in het najaar starten:"Dit zet Munsterbilzen op de toeristische kaart"

"Het park en het kasteel worden in hun glorie en grandeur hersteld", zo begint burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen). "In het park wordt de padenstructuur hersteld, er komen glooiingen, de meandering van de Munsterbeek wordt aangepakt, er komen zitbanken, een ruimte waar eventueel kleine concerten gegeven kunnen worden. We willen er gaan naar een belevingsruimte in de mooie natuur."

De speeltuin in het park blijft, en wordt ook gerenoveerd. Het is een speeltuin met houten structuren en natuurelementen.